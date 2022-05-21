Павел Прилучный и Зепюр Брютян поженились еще несколько недель назад?
21.05.2022 18:05 / Шоу-бизнес / Прочли: 840 человек
В последнее время в сети интернет бурно обсуждают роман актера Павла Прилучного с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брютян. Несколько дней назад пара отправилась отдыхать вместе, а сейчас активно обсуждается новость о женитьбе влюбленных.
В сети поговаривают, якобы пара узаконила свои отношения еще 12 мая и даже некоторые показывают соответствующие документы из столичного ЗАГСа, где Павел и Зепюр стали мужем и женой. Хотя, многие из поклонников не верят в эту информацию, считая, что это всего лишь пиар.
Сами участники бурно обсуждаемой темы в интернете абсолютно никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Единственное, Павел, который недавно расстался с актрисой Мирославой Карпович, активно публикует фото с достопримечательностями, где они вместе с Зепюр отдыхают и наслаждаются отпуском.
Напомним, что ранее Павел Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце, брак продлился в период с 2011 по 2020 год.
В интервью изданию Peopletalk Агата призналась, что будет любить Павла все время и не исключает повторного с ним брака с течением времени. О причинах развода Агата говорить не желает, дабы не портить отношения отца с их детьми. В браке у Агаты с Павлом есть двое совместных детей: сын Тимофей и дочь Мия.
Поговаривают, что причиной развода стала другая женщина, а именно звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. До теперешнего времени никто из участников этого якобы «треугольника» не подтвердил, но и не опроверг гипотезу фанатов. Сама же Мирослава получила немало хейта в свой адрес за весь период отношений с Павлом Прилучным.
«Об угрозах мне рассказали друзья, они связались со мной и поинтересовались: все ли у меня в порядке? Знаете, за весь период пандемии я старалась поднять количество подписчиков. Писала посты, публиковала фото, но на меня подписались всего лишь 10 тысяч человек. После всей этой шумихи на меня подписались куда большее количество людей. Так что спасибо моим хейтерам. За эту популярность мне даже не пришлось ничего делать!», - призналась Мирослава Карпович.
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