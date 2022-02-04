Диана Арбенина показала свои старые фото на последних неделях беременности

Музыкант опубликовала серию своих архивных фотографий. На первом фото серии можно увидеть фото тогда 35-летняя Диана с большим животом и без макияжа. На втором фотоснимке можно увидеть только родившихся тогда близняшек в первые минуты после родов, а затем третье сравнительное фото с Артёмом и Мартой, как они выглядят сейчас. Она подписала пост: «Вот он – вектор движения жизни, и смысл того, что создал Господь. 12 лет, как 9 месяцев. Martie и Artie»





Фанаты музыканта поздравили её с важным днём и поздравили близняшек с днём рождения. Они пишут: «С днём рождения Ваших деток!!! Всех благ и исполнения самых заветных…», «С днём рождения Марту и Артёма! И вас с главным праздником для мамы)».







К слову, музыкант Диана Арбенина до сих пор не рассказывает имя отца её детей. Есть слухи, что отец наследников – это иностранец, который скорее всего американец. Это предположение обусловлено тем, что 47-летняя Диана Арбенина пожелала родить в США, но отношения между ними получились мимолётными. Пара рассталась спокойно на хорошей ноте, но дети и до сих пор не знакомы с их кровным отцом.





Фанаты также отметили, что после родов лидер группы «Ночные снайперы» совсем изменилась. Она начала выглядеть более женственной и молодой. Музыкант также сменила свой имидж, она начала чаще выходить на улицу в ярких образах, особенно она хороша в платьях. Она объяснила это так: «Появилась система координат: что такое семья, что есть незыблемое и правильное».