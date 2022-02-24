Наталье Власовой грозит потеря зрения из-за стресса на фоне ссор с дочерью
24.02.2022 10:58 / Шоу-бизнес / Прочли: 570 человек
Последние несколько месяцев Наталья Власова страдает из-за резкого ухудшения уровня зрения. Всему виной стресс, который артистка испытывает на фоне семейных неурядиц.
После своего участия в шоу «Суперстар» Наталья Власова забила свой график работы под завязку. После этого события артистку приглашают на кинопремьеры, фестивали, различные программы, а недавно она записала новый хит с певцом Димой Биланом. Всеми этими изменениями в лучшую сторону, казалось бы, должна была только порадоваться семья, но увы… Единственная дочь Пелагея такому положению дел.
«У Поли сейчас непростой период, переходный возраст, она стала более вспыльчивой, требующей большего к себе внимания, весьма чувствительной», - призналась исполнительница хита «Я у твоих ног».
«В такой период дети обычно отдаляются от родителей, стараются всячески дистанцироваться, но у нас с дочерью совершенно все иначе. Мы с ребенком всегда были очень близки. Мы вместе часто пили кофе по дороге в школу, я ее отвозила и забирала на учебу, все время болтали, да и вообще, часто тусовались вместе! А сейчас все изменилось! Меня нет рядом элементарно физически… она этому весьма недовольна, ей меня не хватает», - пояснила звезда.
Согласно информации, пиар-менеджера звезды Андрея Карпова, Наталья Власова очень ответственная и просто так запланированные мероприятия отменить не может, а у дочери своя жизнь, учеба и дополнительные занятия. Все это буквально необходимо вносить в расписание звезды. Все эти недоразумения привели к недопониманию между матерью и дочерью.
«Мне пришлось обратиться к врачам, потому что начало резко падать зрение, которое раньше было 100%. Очень стали болеть глаза, а также слезиться. Все это скорее всего из-за стресса и напряжения в семье, а также от усталости из-за плотного графика. Дело в том, что предметы вдали я вижу хорошо, а вот те, что близко – нет!», - призналась Власова.
На данный момент врачи поставили диагноз – средняя степень дальнозоркости. Также обнаружили признаки синдрома сухого глаза.
Звезде 90-х годов прописали необходимое лечение, включая капли и антибиотики. Если ситуация не улучшится, возможно, понадобится оперативное вмешательство.
Стоит отметить, что дочь Пелагея тоже увлекается творчеством. Она долгое время занималась в детском музыкальном театре юного актера, позже пожелала попробовать себя в детской студии «Тодес», чтобы научиться красиво двигаться и танцевать. Наталья Власова всегда поддерживала любой выбор дочери относительно развития и творчества, а также признавалась, что примет любой выбор ребенка относительно выбора ее будущей профессии.
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