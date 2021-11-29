В честь грядущего дня рождения Юрия Никулина Банк России выпустит памятные монеты

Юрий Никулин – легендарный артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, которому вручили множество почетных наград и званий.

Банк России в честь годовщины выполнит монеты в трех вариациях, выполненная из серебра, а также из недрагоценных металлов с однотонным покрытием, а также цветным. Номинал монеты будет составлять – 25 рублей.

Тираж памятной монеты будет составлять около миллиона штук.

Издательство «Известия» сообщило о подготовке к празднованию в честь 100-летия со дня рождения народного артиста Юрия Никулина. Мероприятия будут проходить в цирке на Цветном бульваре. Об этом сообщил внук актера Юрия Никулина.



