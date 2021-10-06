Духовенство Либерии обеспокоено предполагаемыми ритуальными убийствами





Террор охватил столицу Монровии, улицы в центре которой по вечерам пустынны.

Независимая комиссия по правам человека выразила обеспокоенность ситуацией и назвала имена людей, тела которых, по их словам, обнаружены при невыясненных обстоятельствах.





Начальник полиции Патрик Судуэ назвал сообщения о ритуальных убийствах фальшивыми и преувеличенными.





Убийство людей и использование их частей в ритуальных целях было связано с политикой Либерии на протяжении десятилетий.



