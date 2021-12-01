В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин

О том, что в момент утреннего обхода 1 декабря 2021 года нашли бездыханным тело Никиты Лыткина, сообщает инсайдер из правоохранительных органов.

«В исправительной колонии особого режима города Ангарска обнаружено бездыханное тело 28-летнего Никиты Лыткина», - сообщил источник.

Правоохранительные органы на данный момент не подтверждают информацию о смерти мужчины.

Предистория.

«Академовские маньяки» — это двое серийных убий Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Ними были совершены зверские преступления в Иркутском академгородке. На протяжении полугода их жертвами стали 9 человек, а 15 – получили травмы различной степени тяжести, которые, к счастью, выжили. Эти двое цинично, хладнокровно и жестоко нападали с молотками и различным холодным оружием, некоторые из своих злодеяний записывали на телефон.

Длительный период их не могли найти, убийцы тщательно заметали следы своих преступлений и даже записались в список волонтеров для помощи в поисках "академовских маньяков".

Только в 2011 году Никиту Лыткина и Артема Ануфриева задержали. Им предъявили обвинение: создание экстремистского сообщества, убийства, покушение на убийство, а также издевательства над телами умерших.

Экспертиза показала, что двое подростков – вменяемые. В связи с тем, что на момент вынесения приговора Никите Лыткину не было еще 18 лет – пожизненное ему не дали. Лыткина осудили на 24 года (позже срок сократили до 20 лет, согласно решения Верховного суда), а Ануфриеву – пожизненное лишение свободы.