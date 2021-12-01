В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин
01.12.2021 15:39 / Криминал / Прочли: 477 человек
Сегодня стало известно о том, что Никита Лыткин, более известный публике как «академовский маньяк» свел счеты с жизнью в колонии в Иркутской области.
О том, что в момент утреннего обхода 1 декабря 2021 года нашли бездыханным тело Никиты Лыткина, сообщает инсайдер из правоохранительных органов.
«В исправительной колонии особого режима города Ангарска обнаружено бездыханное тело 28-летнего Никиты Лыткина», - сообщил источник.
Правоохранительные органы на данный момент не подтверждают информацию о смерти мужчины.
Предистория.
«Академовские маньяки» — это двое серийных убий Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Ними были совершены зверские преступления в Иркутском академгородке. На протяжении полугода их жертвами стали 9 человек, а 15 – получили травмы различной степени тяжести, которые, к счастью, выжили. Эти двое цинично, хладнокровно и жестоко нападали с молотками и различным холодным оружием, некоторые из своих злодеяний записывали на телефон.
Длительный период их не могли найти, убийцы тщательно заметали следы своих преступлений и даже записались в список волонтеров для помощи в поисках "академовских маньяков".
Только в 2011 году Никиту Лыткина и Артема Ануфриева задержали. Им предъявили обвинение: создание экстремистского сообщества, убийства, покушение на убийство, а также издевательства над телами умерших.
Экспертиза показала, что двое подростков – вменяемые. В связи с тем, что на момент вынесения приговора Никите Лыткину не было еще 18 лет – пожизненное ему не дали. Лыткина осудили на 24 года (позже срок сократили до 20 лет, согласно решения Верховного суда), а Ануфриеву – пожизненное лишение свободы.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В монастыре Подмосковья подросток устроил взрыв: есть пострадавшие
13.12.2021 10:10 / ПроисшествияСегодня, 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре произошла трагедия. 18-летний парень зашел в...
Девушка, представляющая Россию, не прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная-2021»
13.12.2021 09:53 / В миреНа конкурс красоты «Мисс Вселенная-2021» в Израиле представлять Россию поехала представительница прекрасной по...
Кто из участников «Битва экстрасенсов» прошел в финал: результаты.
11.12.2021 22:02 / КиноНа протяжении нескольких месяцев многие маги, колдуны и ведьмы справлялись с, казалось бы, самыми сложными и н...
Глава фонда Константина Хабенского умерла от рака: как близкие простились с Аленой Мешковой?
10.12.2021 14:31 / ПроисшествияРуководитель благотворительного фонда Константина Хабенского, которая помогала больным онкологическими заболев...
В 2021 году Жена Григория Лепса разводится со звездой
10.12.2021 14:08 / Шоу-бизнесУ певца, исполняющий хит «Самый лучший день» Григория Лепса наступил не самый радужный период в семейных отнош...
Дана Борисова отреагировала на признание Татьяны Булановой о харассменте
10.12.2021 13:37 / ОбществоОсенью певица Татьяна Буланова сделала неожиданное заявление, назвав всех женщин, переживших харассмент - прос...
Наташа Королева готовится познакомить сына с дочерью, рожденной от суррогатной матери
10.12.2021 13:14 / Шоу-бизнесНедавно певица Наташа Королева призналась своему мужу Тарзану и сыну Архипу в том, что она отдала свою яйцекле...
7-й сезон сериала «Сваты»: стала известна дата выхода последнего сезона
10.12.2021 12:45 / КиноСъемки последнего седьмого сезона сериала «Сваты» продлились несколько лет и прерывались в связи с вспышками з...
В 2022 году Комику Идраку Мирзализаде суд запретил возвращаться в Россию
09.12.2021 17:23 / ОбществоКомик Идрак Мирзализаде ранее обращался в Московский суд с иском о даче разрешения выступать в России. А сегод...
Андрей Данилко встретит Новый год в ОАЭ: выступит на закрытой вечеринке несмотря на болезнь
09.12.2021 16:41 / МузыкаАртист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, согласился появится на сцене новогодней вечеринки ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар