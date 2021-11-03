Есть ли молнии на других планетах Солнечной системы





Молнии возникают в результате столкновения кристаллов льда и капель воды в облаке, поэтому можно было бы предположить, что для подобного явления нужна как минимум вода, сразу отвергающая большую часть планет в Солнечной системе. Но на самом деле это не совсем так.

К примеру, разные зонды засекли молнии и на Юпитере, и на Сатурне, причем на Юпитере молнии размером примерно с территорию США и обладают соответствующей мощью.



