Свадьба в Ираке закончилась пожаром и смертью 120 человек

Во время торжественного свадебного танца жениха и невесты, которые в этот момент находились в центре танцпола, за несколько секунд на потолке разгорелся пожар. Счастливые лица и радостные улыбки сменились ужасом и трагедией для более, чем ста человек.





В самый долгожданный и волнительный день для молодоженов произошло немыслимое – они утратили большую часть родственников и близких друзей. Все началось из-за запущенного фейерверка, искры которых моментально попали на декорации, размещенные на потолке и стенах. В панике все гости столпились у выходов и просили о помощи, а куски от декораций отрывались и падали им на головы. Дым очень быстро охватил помещение.





После окончательного прогорания балка упала с потолка, а сам ресторан – сгорел дотла. В этот вечер празднования свадебной церемонии погибли 113 человек, правоохранительные органы уже задержали владельцев заведения.





Одна из женщин, которая выжила после ужасной трагедии, призналась, что это была не свадьба, а настоящий ад на земле. Эта трагедия унесла жизнь ее дочери, которой было всего 27 лет, а также троих внуков, младшему из которых было всего восемь месяцев.