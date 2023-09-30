Свадьба в Ираке закончилась пожаром и смертью 120 человек
30.09.2023 18:41 / Происшествия / Прочли: 1309 человек
В Сети интернет появились кадры страшного события: после запуска фейерверка разгорелся пожар, вследствие которого погибло 120 человек, более 200 – получили ранения.
Во время торжественного свадебного танца жениха и невесты, которые в этот момент находились в центре танцпола, за несколько секунд на потолке разгорелся пожар. Счастливые лица и радостные улыбки сменились ужасом и трагедией для более, чем ста человек.
В самый долгожданный и волнительный день для молодоженов произошло немыслимое – они утратили большую часть родственников и близких друзей. Все началось из-за запущенного фейерверка, искры которых моментально попали на декорации, размещенные на потолке и стенах. В панике все гости столпились у выходов и просили о помощи, а куски от декораций отрывались и падали им на головы. Дым очень быстро охватил помещение.
После окончательного прогорания балка упала с потолка, а сам ресторан – сгорел дотла. В этот вечер празднования свадебной церемонии погибли 113 человек, правоохранительные органы уже задержали владельцев заведения.
Одна из женщин, которая выжила после ужасной трагедии, призналась, что это была не свадьба, а настоящий ад на земле. Эта трагедия унесла жизнь ее дочери, которой было всего 27 лет, а также троих внуков, младшему из которых было всего восемь месяцев.
Фото публикации: стоп-кадр из видео в соц. сетях.
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