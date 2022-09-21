Яровинский прокомментировал выступления экс-футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии

После нескольких месяцев выступлений в чемпионате Грузии, полузащитник перебрался в «Наполи». На следующей неделе футболист примет участие в товарищеских играх в составе своей сборной. Сделать прогнозы на эти поединки помогут бк с фрибетом, все актуальные предложения представлены на портале Metaratings.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал игру Кварацхелии в «Наполи». «Когда я вижу его регулярные результативные действия в Лиге Чемпионов и Серии А, я испытываю чувство радости. Слуцкий также испытывает радость, так как он приложил немало усилий для становления Хвичи как футболиста. Причем Леонид сразу заметил его потенциал. После его первой тренировки в «Рубине» Слуцкий заявил, что Кварацхелия не имеет потолка развития.

Суровость футбольной жизни заключается в том, что регулярное общение с футболистами происходит только тогда, когда они в твоей команде. Как только вы расстаетесь, многие связи теряются. На данный момент не общаюсь с Хвичей, но наблюдаю за ним со стороны и радуюсь его успешной игре», - сказал Олег Яровинский Metaratings.ru.