Футболист Павел Мамаев женится на бывшей подруге Аланы Мамаевой

О таком радостном событии поведала счастливая Надежда Санько на своей странице в социальной сети в Instagram.

В новом видео ролике в Instagram Надежда демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом от бренда Graff.

«Это был самый сказочный и счастливый день…», - подписала блондинка в сети интернет.

Новое весьма символичное украшение на безымянный палец возлюбленной обошлось Павлу Мамаеву в несколько миллионов рублей. Под публикацией поклонники оставили уже множество теплых поздравлений: «Как я за вас рада!», «Так рада, когда женятся осознанно!»





Некоторые из подписчиков решили упомянуть о бывшей жене Мамаева, написав:

«А где-то недалеко истерит злая тетка, ненавидящая всех вокруг!», - посмеиваются пользователи.

Напомним, еще весной прошлого года Надежда Санько в качестве журналистки брала интервью у футболиста. Алана же призналась, что Надежда постепенно втерлась к ней в доверие, превратив отношения из приятельских в очень дружественные. Постепенно Надежда стала узнавать подробности личной жизни и проблемы в семье Аланы и Павла. Таким образом девушка подбиралась поближе к Павлу, чтобы устранить соперницу и занять ее место.

Узнав о предательстве Алана пришла в ярость, девушки до сих пор выясняют публично свои отношения, опускаясь до угроз и всяческих оскорблений.

«За всю долгую жизнь Нади на ней так никто и не женился, и Паша не женится! Ребята, он с ней исключительно назло мне, иначе бы не выбирал моих знакомых!», - объясняла бывшая жена.

Тем не менее, сейчас влюбленные празднуют свою помолвку отдыхом в Дубае.