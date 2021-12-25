Футболист Павел Мамаев женится на бывшей подруге Аланы Мамаевой
25.12.2021 21:27 / Спорт / Прочли: 381 человек
Не успел развестись футболист Павел Мамаев со своей женой Аланой, как уже сделал предложение руки и сердце другой спутнице. Нею оказалось никто иной, как теперь уже бывшая подруга экс-супруги Аланы – Надежда Санько.
О таком радостном событии поведала счастливая Надежда Санько на своей странице в социальной сети в Instagram.
В новом видео ролике в Instagram Надежда демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом от бренда Graff.
«Это был самый сказочный и счастливый день…», - подписала блондинка в сети интернет.
Новое весьма символичное украшение на безымянный палец возлюбленной обошлось Павлу Мамаеву в несколько миллионов рублей. Под публикацией поклонники оставили уже множество теплых поздравлений: «Как я за вас рада!», «Так рада, когда женятся осознанно!»
Некоторые из подписчиков решили упомянуть о бывшей жене Мамаева, написав:
«А где-то недалеко истерит злая тетка, ненавидящая всех вокруг!», - посмеиваются пользователи.
Напомним, еще весной прошлого года Надежда Санько в качестве журналистки брала интервью у футболиста. Алана же призналась, что Надежда постепенно втерлась к ней в доверие, превратив отношения из приятельских в очень дружественные. Постепенно Надежда стала узнавать подробности личной жизни и проблемы в семье Аланы и Павла. Таким образом девушка подбиралась поближе к Павлу, чтобы устранить соперницу и занять ее место.
Узнав о предательстве Алана пришла в ярость, девушки до сих пор выясняют публично свои отношения, опускаясь до угроз и всяческих оскорблений.
«За всю долгую жизнь Нади на ней так никто и не женился, и Паша не женится! Ребята, он с ней исключительно назло мне, иначе бы не выбирал моих знакомых!», - объясняла бывшая жена.
Тем не менее, сейчас влюбленные празднуют свою помолвку отдыхом в Дубае.
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