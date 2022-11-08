Обнародованы фото ужасов с интерната для умственно отсталых детей под Воронежом

Согласно распространившимся кадрам в сети Интернет, сотрудники Бутурлиновского детского дома-интерната привязывали детей с нарушениями умственных способностей различными предметами к кроватям. Таким образом они оправдывались, мол чтобы зафиксировать тело в одном положении.





Воспитанники самых разных возрастов подвергались нечеловеческому отношению к себе, сколько времени это продолжалось на данный момент не известно. Согласно случившемуся, в профильное учреждение были направлены специальные органы для проверки, однако нарушений обнаружено не было.

Фото: "Блокнот"