2021 Пчелиный мозг возьмет на себя управление летающими беспилотниками





Но пчелы среди них выделяются особой «умностью», демонстрируя в некоторых экспериментах даже способности использовать для ориентации абстрактные символы, различая дорожки, отмеченные разными знаками.

«Пчелы, как и все остальные насекомые, – это настоящие чудеса инженерии, сравниться с которыми мы неспособны даже близко, – пишет один из руководителей Green Brain Project британский профессор Джеймс Маршалл (James Marshall). – Если мы сумеем воспроизвести хотя бы часть их способностей в виде роботизированной системы, мы сделаем огромный скачок вперед».

Своей главной задачей разработчики Green Brain Project видят максимально полное воспроизведение головного мозга пчелы с помощью компьютерной модели. Использование этой модели для управления небольшими беспилотными летательными аппаратами – только одно из возможных ее применений.

Первый полет несложного квадрокоптера, управляемого упрощенной моделью мозга пчелы, состоялся в прошлом году. Алгоритм имитировал работу только тех систем головного мозга насекомого, которые ответственны за обработку зрительных образов (и почему-то запахов).





На фоне загадочной и массовой гибели пчелиных популяций эта разработка приобретает особый интерес. Как знать, не станут ли такие дроны опылять растения лет через 50, когда на Земле не останется достаточно колоний настоящих, живых пчел.



