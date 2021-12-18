Кабинет Министров выделил почти 45 миллиарда рублей для разработки двигателя для авиации
18.12.2021 22:41 / Наука / Прочли: 452 человек
Властями было принято решение о выделении 44,6 миллиарда рублей для осуществления разработки нового авиационного двигателя ПД-35.
Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 18 декабря 2021 года. Согласно данного документа на разработку нового авиационного двигателя ПД-35 будет выделено из бюджета 44,6 миллиарда рублей.
На сайте Кабинета Министров указано, что данной модификации двигатель предназначен для сверхтяжелых грузовых самолетов, а также широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Данное решение было принято, согласно президента РФ.
«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку в пользу развития ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения. Из резервного фонда будет выделено свыше 44,6 млрд. рублей на разработку перспективного авиадвигателя ПД-35», - сказано на сайте Кабинета Министров.
Также сообщалось о том, что данная разработка будет отличаться высокой степенью прорыва в сфере технологий, использованием новых материалов, а также инновационностью в решении для построения нового образца детали. Стало известно, что подобного рода двигателей в стране еще не создавалось и теперь новый проект реализуется в рамках государственной программы.
На заседании Правительства 16 декабря Михаил Мишустин сказал о важности разработки данного проекта в течении трех лет и не более. Обратившись к Министру промышленности и торговли Денису Мантурову он заявил о реализации демонстратора нового двигателя ПД-35, необходимой предпринятой действий к выполнению данной задачи. Под личный контроль выполнения был назначен – вице-премьер Юрий Борисов.
9 декабря Михаил Мишустин во время рабочей поездки посетил завод «Пермские моторы», где и будет разрабатываться новый двигатель для создания его в силовой установке российско-китайского лайнера CR929, полет которого уже запланирован на 2023 год.
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