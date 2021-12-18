Кабинет Министров выделил почти 45 миллиарда рублей для разработки двигателя для авиации

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение 18 декабря 2021 года. Согласно данного документа на разработку нового авиационного двигателя ПД-35 будет выделено из бюджета 44,6 миллиарда рублей.

На сайте Кабинета Министров указано, что данной модификации двигатель предназначен для сверхтяжелых грузовых самолетов, а также широкофюзеляжных пассажирских самолетов. Данное решение было принято, согласно президента РФ.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку в пользу развития ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения. Из резервного фонда будет выделено свыше 44,6 млрд. рублей на разработку перспективного авиадвигателя ПД-35», - сказано на сайте Кабинета Министров.

Также сообщалось о том, что данная разработка будет отличаться высокой степенью прорыва в сфере технологий, использованием новых материалов, а также инновационностью в решении для построения нового образца детали. Стало известно, что подобного рода двигателей в стране еще не создавалось и теперь новый проект реализуется в рамках государственной программы.

На заседании Правительства 16 декабря Михаил Мишустин сказал о важности разработки данного проекта в течении трех лет и не более. Обратившись к Министру промышленности и торговли Денису Мантурову он заявил о реализации демонстратора нового двигателя ПД-35, необходимой предпринятой действий к выполнению данной задачи. Под личный контроль выполнения был назначен – вице-премьер Юрий Борисов.

9 декабря Михаил Мишустин во время рабочей поездки посетил завод «Пермские моторы», где и будет разрабатываться новый двигатель для создания его в силовой установке российско-китайского лайнера CR929, полет которого уже запланирован на 2023 год.



