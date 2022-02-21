Бьюти-блогер Арина Бакмаева решила разыскать свою мать, бросившая ее в роддоме
21.02.2022 21:34 / Происшествия / Прочли: 1348 человек
Арина Бакмаева жила в любящей, дружной семье. Мать умерла, когда девочке было всего шесть лет, но отец взял на себя всю ответственность и с такой же теплотой и заботой продолжал опекать ребенка. Но в подростковом возрасте девочка узнала, что родители не являются биологическими родными ей, девочки еще в младенчестве удочерили. Все эти года она мечтала встретиться, познакомиться со своими биологическими родителями.
На данный момент 32-летняя бьюти-блогер Арина Бакмаева является популярной личностью в социальной сети. Она зарабатывает хорошие деньги, у нее семья: муж и ребенок, но для полной идиллии в жизни не хватает лишь знакомства со своими настоящими биологическими родителями.
Лишь недавно женщина наняла детектива, который в результате расследования узнал о том, что ее мать родила двойню. Родился мальчик и девочка: сына она решила оставить, а вот девочку – оставила в роддоме.
«Сейчас, когда в жизни все стабильно и здорово, мне хочется найти свою биологическую маму. Не думаю, что ее судьба сложилась хорошо. Все мы под Богом ходим. За все мы поступки платим. Мне кажется, что судьба ее наказала, но я готова простить», - откровенно призналась бьюти-звезда в сети интернет.
Редакторы шоу «На самом деле» отыскали предполагаемую мать Арины Бакмаевой. Это Светлана Воронцова. Журналистам удалось выяснить о том, что женщина действительно переживает не самый пестрые времена: она страдает от алкогольной зависимости, работает уборщицей и перебивается с копейки на копейку.
«Когда-то поступила нехорошо, оставила свою девочку в роддоме, о чем сильно сожалею. Акушерка отговаривала забирать двоих детей, просила оставить одного для другой женщины, чтобы у нее с мужем был шанс иметь приемного ребенка. Мой сожитель отказался от детей, сказал идти делать аборт, оказалось, что у меня еще и двойня!», - призналась женщина, утирая слезы.
Согласно мнению эксперта-полиграфолога, женщина действительно не врет, она пыталась потом найти девочку, но ее быстро удочерили и следы поиска затерялись. Также согласно мнению специалиста, новоявленная мать не преследует корыстных целей и очень рада найти свою родную дочь.
«Светлана, у Арины есть деньги! Они Вам нужны? Ответ: нет! И это правда!», - подытожил Роман Устюжев.
Впрочем результаты генетической экспертизы омрачили Арину. Вероятность того, что Светлана является матерью Арины равна 0%. Эта женщина не биологическая мать Арины Бакмаевой.
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