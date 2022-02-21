Бьюти-блогер Арина Бакмаева решила разыскать свою мать, бросившая ее в роддоме

На данный момент 32-летняя бьюти-блогер Арина Бакмаева является популярной личностью в социальной сети. Она зарабатывает хорошие деньги, у нее семья: муж и ребенок, но для полной идиллии в жизни не хватает лишь знакомства со своими настоящими биологическими родителями.





Лишь недавно женщина наняла детектива, который в результате расследования узнал о том, что ее мать родила двойню. Родился мальчик и девочка: сына она решила оставить, а вот девочку – оставила в роддоме.

«Сейчас, когда в жизни все стабильно и здорово, мне хочется найти свою биологическую маму. Не думаю, что ее судьба сложилась хорошо. Все мы под Богом ходим. За все мы поступки платим. Мне кажется, что судьба ее наказала, но я готова простить», - откровенно призналась бьюти-звезда в сети интернет.

Редакторы шоу «На самом деле» отыскали предполагаемую мать Арины Бакмаевой. Это Светлана Воронцова. Журналистам удалось выяснить о том, что женщина действительно переживает не самый пестрые времена: она страдает от алкогольной зависимости, работает уборщицей и перебивается с копейки на копейку.

«Когда-то поступила нехорошо, оставила свою девочку в роддоме, о чем сильно сожалею. Акушерка отговаривала забирать двоих детей, просила оставить одного для другой женщины, чтобы у нее с мужем был шанс иметь приемного ребенка. Мой сожитель отказался от детей, сказал идти делать аборт, оказалось, что у меня еще и двойня!», - призналась женщина, утирая слезы.

Согласно мнению эксперта-полиграфолога, женщина действительно не врет, она пыталась потом найти девочку, но ее быстро удочерили и следы поиска затерялись. Также согласно мнению специалиста, новоявленная мать не преследует корыстных целей и очень рада найти свою родную дочь.

«Светлана, у Арины есть деньги! Они Вам нужны? Ответ: нет! И это правда!», - подытожил Роман Устюжев.

Впрочем результаты генетической экспертизы омрачили Арину. Вероятность того, что Светлана является матерью Арины равна 0%. Эта женщина не биологическая мать Арины Бакмаевой.