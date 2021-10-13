Порт Лос-Анджелеса 2021 будет открыт круглосуточно, чтобы решать очереди на доставку









Это происходит, когда официальные лица пытаются решить глобальные проблемы с поставками, которые могут привести к дефициту товаров на это Рождество.





Порт Лос-Анджелеса в Калифорнии будет обрабатывать больше грузов в ночное время после аналогичного перемещения близлежащего порта Лонг-Бич.





Порты, которые обрабатывают 40% всех грузовых контейнеров, ввозимых в США, столкнулись с проблемами в течение нескольких месяцев.

В среду Белый дом заявил, что крупные американские фирмы, такие как Walmart и FedEx, также взяли на себя обязательство увеличить свои круглосуточные операции, чтобы помочь устранить заторы.



