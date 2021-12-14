Анна Седокова ждет четвертого ребенка?

38-летняя Анна Седокова признавалась на планы в своей семье в ближайшем будущем. Так, артистка не скрывает, что имея уже троих детей на этом останавливаться не собирается. Звезда планирует обзавестись с баскетболистом еще как минимум с двумя детьми. И это желание пара планирует реализовать уже в ближайшие пару лет.

Но, 29-летний супруг и, возможно, будущий отец планируемых детей – безработный. Баскетбольный клуб в Казани отказался продолжать с ним контракт после заключения предыдущего договора, который длился 1 месяц.

На своей странице в социальной сети Анна Седокова неожиданно написала:

«Кажется, я беременна».

Поклонники теперь теряются в догадках! Пока эту версию проверить довольно сложно, на последних концертах Анна Седокова появлялась в откровенных луках и, судя по образам, пока внешне определить «интересное» положение не получится. На данный момент остается лишь догадываться, почему вдруг Анна объявила об этом.

Есть версия, что это всего лишь пиар-ход. Анна Седокова готовила несколько лет собственный курс и перед его запуском решила привлечь как можно большую аудиторию к себе новостью о беременности.

Напомним, Анна Седокова уже является мамой троих детей: 17-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, вторая дочь, 10-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского, 4-летний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. У Яниса Тиммы есть сын от предыдущих отношений.



