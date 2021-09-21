Ученые нашли путь к пониманию языка дельфинов





Свистящие языка чаще всего встречаются у народов, живущих в гористой местности. В горах свист распространяется на большие расстояния и позволяет общаться. Около 80 культур используют свист как дополнительный способ коммуникации.





Ученые пришли к выводу, что свистящие языка человека и свист дельфинов похожи по акустическим параметрам. Кроме того, они преследуют одну и ту же цель - передать информацию на большое расстояние в естественной среде.

Специалисты рассчитывают, что исследование откроет перспективы для того, чтобы научиться понимать «послания» дельфинов.



