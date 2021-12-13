В монастыре Подмосковья подросток устроил взрыв: есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе и дети. На данный момент ведутся оперативные действия, а также решается вопрос о открытии уголовного дела.

На данный момент уже установлена личность, сотворившая данное злодеяние. Ним оказался 18-летний Владислав Струженков. По одной из версии он остался жив, но ему оторвало ногу. По другой версии – он погиб. По делу о теракте в монастыре ведется следствие.



