Линдси Лохан беременна: актриса ждет первенца от Бадера Шаммаса

36-летняя Линдси Лохан станет мамой! Актриса объявила, что ждет своего первого ребенка от своего мужа Бадера Шаммаса, в заявлении для издания TMZ 14 марта.





«Мы очень рады грядущему пополнению нашего нового члена семьи, и мы с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!» — воскликнула Линдси. Она также поделилась объявлением в социальной сети IG, опубликовав фотографию комбинезона со словами «Скоро…», написанными спереди. Она подписала фото: «Мы благословлены и взволнованы!»





Линдси начала встречаться с финансистом Credit Suisse в 2020 году. Непонятно, как они познакомились, но он из Дубая, где актриса, звезда «Дрянных девчонок» проживает с 2014 года. Линдси объявила о помолвке в ноябре 2021 года, а в июле 2022 года они поженились.

«Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все», — написала она вместе с селфи с ним, объявив об их союзе. «Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день».





Линдси отправилась в прекрансое путешествие по Турецкой Ривьере после своей свадьбы, хотя не было подтверждено, был ли это ее медовый месяц.

Еще в августе источник, близкий к счастливой паре, рассказал изданию HollywoodLife о том, что в будущем пара определенно ждут появления детей.





«У Линдси наконец-то наступил момент в жизни, когда она может вырастить ребенка. Она хотела ребенка до того, как встретила Бадера, и она открыто говорила о желании усыновить», — отметили они. «У Линдси так много любви, но сейчас это не ее главный приоритет. Она сосредоточена на своей карьере и наслаждается жизнью с любовью всей своей жизни».





Второй источник сообщил, что мама Линдси, Дина Лохан, была взволнована тем, что однажды станет бабушкой для будущих детей своей старшей дочери. «Дина хочет, чтобы маленькая Линдси бегала вокруг. Дина обожает быть бабушкой, она безумно балует дочь Майкла, но это не мешает ей подталкивать Линдси к тому, чтобы она продолжала давать ей больше», — объяснили они.





Фото публикации: соц. сети Линдси Лохан.





