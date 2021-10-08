Air India: борющийся национальный авиаперевозчик продан Tata Sons
08.10.2021 18:34 / В мире / Прочли: 1280 человек
Air India уже много лет теряет деньги.
Убыточный национальный авиаперевозчик Индии Air India продали группе Tata, крупнейшему конгломерату страны.
Правительство продало авиакомпанию компании, предложившей самую высокую цену – практически за 2,4 миллиарда долларов (1,7 миллиарда фунтов стерлингов).
Группа Tata первоначально основала авиакомпанию в 1932 году, прежде чем она была принята правительством в 1953 году.
Правительство в течение многих лет пыталось продать авиакомпанию, в результате чего убытки составили 9,5 млрд долларов.
Однако эта сделка стала более привлекательной, сделав условия долга менее обременительными для покупателя. Пока неясно, какой размер долга возьмет на себя группа Tata по новым условиям.
Через несколько минут после приобретения почетный председатель Tata Sons Ратан Тата опубликовал в Твиттере фотографию бывшего председателя компании JRD Тата на взлетной полосе на фоне самолета Air India.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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