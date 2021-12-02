Валя Карнавал потеряла сознание после концерта в Крокус Сити Холле
02.12.2021 18:59 / Музыка / Прочли: 915 человек
Несколько дней назад Валя Karna.val и другие звезды TikTok выступали на концерте в Крокус Сити Холле. После отработанного концерта блогерша упала в обморок в момент встречи с фанатами и автограф-сессии.
Как стало известно позже, весь концерт Валю мучала боль в области лопатки. Девушка стойко выдержала нестерпимую боль на выступлении, а на встрече с фанатами не выдержала и упала в обморок. Хорошо, что в этот момент ее своевременно подхватили охранники.
Присутствующие поклонники успели заснять этот момент и тут же опубликовали в Сети интернет. Немного позже, и сама Karna.val вышла на связь с фанатами, в своей речи девушка призналась, что такое явление далеко не редкость.
«С детства сталкиваюсь с подобного рода приступами! Это может произойти из-за физической нагрузки или обычного переутомления. Для меня и моей семьи это достаточно обычное уже явление. Не волнуйтесь, это быстро проходит!», - разъяснила Валя.
Отметим, недавно Валя Karna.val с громким скандалом рассталась с Егором Кридом. Роман был недолгим, Егор написал песню, в которой написал о легкодоступности своей избранницы. За девушку тогда заступались многие знаменитости, в том числе и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк.
«Слышала отрывок этой песни. Это просто ужасно. Бедная девочка, моральных сил тебе, чтобы все это вынести!», - писала тогда Анна Заворотнюк.
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