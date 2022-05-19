Павел Прилучный отправился на отдых с молодой коллегой по сериалу

34-летний Павел Прилучный в очередной раз заинтриговал своих поклонников, опубликовав новый снимок, где он вместе с Зепюр находятся у водоема в каком-то живописном месте.





«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», - подписал снимок вместе с Зепюр Прилучный.

Фанаты после такой публикации поспешили сразу же поздравить актера с обретением счастья, второй половинки.

«Совет да любовь!», «Детишек вам, да побольше!», «Как прекрасно смотритесь, идеальная пара!»





До сих пор не понятно, действительно ли Павел и Зепюр встречаются или он таким образом подшучивает над поклонниками. Стоит отметить, что свои отношения актер никогда особо не комментировал, а про Мирославу Карпович до сих пор не подтвердил, что встречаются. Совместные фото со звездой сериала «Папины дочки» Павел Прилучный никогда не публиковал в социальной сети, хотя вместе их часто видели случайные свидетели. Примечательно, что Мирослава Карпович даже ставит лайки под фотографиями якобы двух влюбленных Павла и Зепюр.





Также существует некоторый отряд среди поклонников, которые надеются на воссоединение Павла с бывшей женой Агатой Муцениеце. Поговаривают, якобы бывшие муж и жена тайно встречаются и недавно их видели на одной из заправок целующимися. 33-летняя Агата отрицает такие сведения.





«Дорогие друзья! Очень хотелось, чтобы вы все-таки уяснили одну вещь: два родителя общаются всегда и, если они еще общаются в дружеском ключе – они вообще молодцы! Собственно говоря, мы ими и являемся - мы молодцы!», - отреагировала на доводы фанатов Агата.





Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили вместе 10 лет и расстались не на самой дружественной ноте. Бывшая жена обвиняла супруга в насилии, изменах. Поговаривают, что причиной разрыва стала именно звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, с которой тогда вместе выступал актер в одном из спектаклей театра. Тем не менее паре удалось пережить все испытания и наладить дружественные отношения ради двоих совместных детей: сына Тимофея и дочери Мии.