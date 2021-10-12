Землетрясение в Греции: сильный толчок сотрясает Крит





Некоторые здания повреждены. Тысячи людей в панике покидали свои дома. Сообщений о жертвах пока нет.





Институт геодинамики Греции определил эпицентр немного дальше на восток, в море. Его представители считают, что это было землетрясение силой 6,3 балла.





Сотрясения ощущались на нескольких островах Додеканеса.





В прошлом месяце на Крит произошло землетрясение силой 5,8 балла, в результате которого погиб один человек. Ущерб причинен относительный.





Геологическая служба США сообщила, что эпицентром землетрясения во вторник в 09:24 по Гринвичу была деревня Палекастро на востоке Крита. Геологическая служба США определила сотрясение на глубине 10 км (6 миль), что довольно мелко и, следовательно, может нанести больший ущерб.



