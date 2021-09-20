Пчелы погубили более 65 южноафриканских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения





Виды африканских пингвинов имеют высокий риск исчезновения, согласно МСОП Image caption: Африканские виды пингвинов имеют высокий риск исчезновения, согласно МСОП

Шестьдесят три африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, были убиты роем пчел в редком случае недалеко от Кейптауна, говорят защитники птиц в Южной Африке.

Охраняемые птицы из колонии в Саймонстауне были найдены на пляже с множественными укусами пчел, но без других травм.





Представитель Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц посетовал на гибель пингвинов, отметив, что этот вид уже находится под угрозой исчезновения.

Мысские пчелы также являются частью местной экосистемы, в которой есть несколько заповедников.

Африканские пингвины занесены в красный список Международного союза охраны природы.