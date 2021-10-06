Австрийские климатологи залезли в Яму Дьявола (фото)
06.10.2021 21:17 / Наука / Прочли: 2454 человек
Группа ученых из австрийского Университета Инсбрука нашла и изучила своеобразную «климатическую летопись» на стенах знаменитой Ямы Дьявола в Долине Смерти.
Яма Дьявола (Devils hole) это карстовая пещера, частично заполнена водой. Вход в нее имеет размеры примерно 5х1 метр. Затоплена часть начинается в 30 метрах от поверхности. Ее глубина в точности неизвестно. Находится она на границе Калифорнии и Невады.
Шаманы местных индейских племен уверяют, что в Яме живет злой дух, который по ночам выходит на поверхность и проверяет, можно обидеть путника, который заснул рядом.
Австрийские ученые духа не испугались и изучили отложения на стенах пещеры. Они слоистые, а толщина каждого слоя зависит от наличия воды на данной глубине в течение сезона. Получается что-то вроде годовых колец у деревьев.
Ученым удалось найти отложения возрастом 350000 лет. Благодаря им гидрогеологическая история пещеры прочитывается на ура. Выяснилось, что уровень грунтовых вод в Долине Смерти в прошлом был довольно изменчив. Его колебания составляли десятки метров.
При этом выяснилось, что современная Долина Смерти заметно более благоприятная для флоры и фауны, чем в далеком и даже недавнем прошлом, примерно 20 140, 220 и 350 000 лет назад, когда уровень грунтовых вод был ниже современного на 8-10 метров.
А сейчас он снова снижается и это происходит достаточно быстро.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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