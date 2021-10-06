Австрийские климатологи залезли в Яму Дьявола (фото)





Яма Дьявола (Devils hole) это карстовая пещера, частично заполнена водой. Вход в нее имеет размеры примерно 5х1 метр. Затоплена часть начинается в 30 метрах от поверхности. Ее глубина в точности неизвестно. Находится она на границе Калифорнии и Невады.

Шаманы местных индейских племен уверяют, что в Яме живет злой дух, который по ночам выходит на поверхность и проверяет, можно обидеть путника, который заснул рядом.





Австрийские ученые духа не испугались и изучили отложения на стенах пещеры. Они слоистые, а толщина каждого слоя зависит от наличия воды на данной глубине в течение сезона. Получается что-то вроде годовых колец у деревьев.





Ученым удалось найти отложения возрастом 350000 лет. Благодаря им гидрогеологическая история пещеры прочитывается на ура. Выяснилось, что уровень грунтовых вод в Долине Смерти в прошлом был довольно изменчив. Его колебания составляли десятки метров.

При этом выяснилось, что современная Долина Смерти заметно более благоприятная для флоры и фауны, чем в далеком и даже недавнем прошлом, примерно 20 140, 220 и 350 000 лет назад, когда уровень грунтовых вод был ниже современного на 8-10 метров.





А сейчас он снова снижается и это происходит достаточно быстро.



