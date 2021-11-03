Эфиопия разочарована решением США о прекращении торговой сделки 2021





«Мы крайне разочарованы угрозой вывода Agoa (Закона о росте и возможностях Африки), которая в настоящее время рассматривается правительством США», - заявило во вторник министерство торговли Эфиопии.

США планируют приостановить действие беспошлинных прав согласно торговому пакту для Эфиопии, Мали и Гвинеи из-за проблем с правами человека и демократией.

Во вторник президент Джо Байден в письме в Конгресс США назвал Эфиопию «совершающей грубые нарушения международно признанных прав человека».

Мали и Гвинея приостановлены из-за переворотов, произошедших в последние месяцы.

Но во вторник министерство торговли Эфиопии заявило, что решение должно быть отменено к 1 января следующего года.

«Мы призываем Соединенные Штаты поддержать наши постоянные усилия по восстановлению мира и верховенства закона, а не наказывать наш народ за противостояние повстанческой силе», - заявило министерство.

«Правительство Эфиопии серьезно относится ко всем обвинениям в нарушении прав человека: мы изучаем их, проводим расследования и привержены обеспечению ответственности».



