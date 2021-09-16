Американский стартап планирует возродить мамонтов до 2025 года и уже собрал 15 млн долларов
16.09.2021 16:22 / Наука / Прочли: 1684 человек
Американская компания Colossal, на которую работают генетики Гарварда, МТИ и других крупнейших вузов мира, планирует возродить популяцию мамонтов. Более того, это не просто концепция, а готовая программа - благодаря редактированию генов CRISPR / Cas9 генетикам удастся, по их же словам, представить первых детенышей шерстистых мамонтов уже к 2025-2027 годам. Впрочем, пока что речи о восстановлении популяции чистокровных «оригинальных» мамонтов не идет - ученые планируют скрестить гены мамонтов с генами современных слонов из Азии.
Разработчики данной программы заявили, что на самом деле это не так важно, потому что ДНК шерстистых мамонтов, которые давно вымерли, совпадают с ДНК азиатских слонов на 99,6% - отсутствуют 0,4%, которые и делают мамонтов такими уникальными, генетики возьмут с остальных остатков животного. Более того, эмбрионы будущих мамонтов будут вынашивать или те же азиатские слоны, или искусственно созданные матки. Второй вариант, по словам представителей Colossal, окажется куда быстрее, так как беременность у слонов длится целых 22 месяца. Восстанавливать популяцию искусственным путем гораздо быстрее и эффективнее.
На текущий же момент стартапа удалось собрать 15000000 долларов - этого достаточно для реализации первого этапа развития программы. С другой стороны, мировые ученые считают идею воссоздания мамонтов не совсем реалистичной, учитывая огромные масштабы работы, которую нужно выполнить.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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