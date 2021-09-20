В сети Bitcoin прошла транзакция на $ 2 млрд с комиссией в $ 0,78





Перевод 44,6 тыс биткоинив был осуществлен с одного неизвестного адреса на другой неизвестный. По данным сервиса BitInfoCharts, 15 сентября средняя комиссия за перевод в сети биткоина составляет 0,000057 BTC ($ 2,6).

Размер комиссий в сети биткоина зависит от загруженности блокчейна. Чем меньше число транзакций, необходимых для выполнения, тем дешевле обходится их проведения.

В начале сентября с крупнейшей в мире по объемам торгов криптовалютнои бирже Binance одной транзакцией вывели внутренние токены торговой платформы Binance Coin общей стоимостью $ 100 млн. 200 тыс токенов BNB были переведены на неизвестную адрес, комиссия за перевод составила $ 0,038.

В июле с биржи Binance перевели 600 тыс Ethereum ($ 1280000000 по курсу на момент транзакции) на неизвестный кошелек. Комиссия, которая была уплачена при переводе, составила $ 0,61.



