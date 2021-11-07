Брексит о серьезных последствиях в случае срабатывания статьи 16 – предупреждение ЕС





Шефкович сказал, что этот шаг будет «серьезным для Северной Ирландии, поскольку приведет к нестабильности и непредсказуемости».

Его комментарии последовали за встречей с министром Великобритании по Brexit в Брюсселе по поводу спора о протоколе.

Лорд Фрост сказал, что прогресс на встрече «ограничен». Он считает, что пробелы все еще могут быть устранены путем интенсивных переговоров.

Протокол представляет собой специальную сделку по Brexit, согласованную с целью предотвращения жесткой границы на острове Ирландия.



