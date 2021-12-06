Семейный скандал актера Вадима Андреева набрал неожиданный поворот

Ссора переросла в судебные разбирательства, которые между Андреевым и Нефедовой уже завершены. В судебном деле по обвинениям Нефедовой девушке отказали по всем обвинениям.

«Сын подал встречный иск за клевету и обвинения. С меня были сняты все обвинения, более того – была оштрафована обвиняющая сторона. Ну, потрепали мое имя! Ну, Бог им судья!», - признался Вадим Андреев ведущему Борису Корчевникову.

Из-за Анастасии Нефедовой Вадим Андреев теперь не может видеться с внучкой. Но, актер не теряет надежд наладить отношения с бывшей невесткой, а также забыть о громком скандале, который был на слуху перед общественностью.

«Я был бы очень рад видеться с внучкой, так эта дама обрубила все! Поливала меня грязью и отрезала напрочь все наше общение. Раньше я помогал им, но меня обвинили в алкоголизме. Бог с ними. У меня остался неприятный осадок, что-то вроде обиды, но я всегда готов к разговору!», - признался 63-летний Вадим Юрьевич.