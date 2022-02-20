95-летняя королева Великобритании заболела на COVID-19
20.02.2022 20:03 / В мире / Прочли: 1382 человек
Общественности стало известно о том, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Монарх сдала тест на COVID-19, и он оказался в итоге положительным.
На данный момент представители Букингемского дворца весьма сдержанно и лаконично прокомментировали данную ситуацию, рассказав только о том, что у Ее Высочества болезнь протекает как обычная болезнь, в легкой форме. На данный момент она продолжает выполнять свои должностные обязанности, как и прежде. Позже стало известно о том, что заразилась Королева Елизавета II скорее всего после последней личной встречи со своим сыном принцем Чарльзом, у которого также обнаружили положительный результат на коронавирус.
Ранее появлялась информация о том, что королева Елизавета не передвигается самостоятельно. Если раньше она ходила с помощью палочки, то теперь, якобы, не встает. В своем окружении о собственном самочувствии Королева рассказала так: «Ну как видите, я не могу двигаться!» Врачи объясняют такую ситуацию с ухудшением здоровья с возрастными изменениями организма.
Значительно ухудшилось состояние здоровья королевы после смерти супруга, принца Филиппа в прошлом году. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года, не дожив до своего 100-летия пару месяцев. Брак королевы Елизаветы II и принца Филиппа продлился долгих 73 года – это самый продолжительный союз в мировой истории. У пары родилось четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, десять из которых принцу Филиппу удалось увидеть и понянчить при жизни.
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