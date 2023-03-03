Ани Лорак и Марк Богатырев в новом видеоклипе сыграли двух несчастных звезд кино
03.03.2023 20:39 / Музыка / Прочли: 968 человек
Певица Ани Лорак длительный период не радовала своих поклонников новыми работами, а в начале марта представила вниманию новый видеоклип на песню: «Рядом, но не вместе». В клипе принимает участие актер Марк Богатырев, которому досталась роль влюбленного партнера в главную героиню – Ани Лорак!
Ани Лорак представила вниманию клип, который в очередной раз доказал, что это целая история с захватывающим сюжетом. Ани и Марк играют двух влюбленных знаменитых актеров, которые гармонично смотрятся на красной ковровой дорожке. Но в момент, когда прекращают сверкать софиты и вспышки камер, за кулисами, за четырьмя стенами, где нет свидетелей – происходит невероятно ужасное, партнеры ссорятся, выяснения отношений доходят чуть ли не до рукоприкладства.
«Очень приятно было работать вместе с талантливейшим актером и настоящим профессионалом своего дела Марком Богатыревым. Спасибо за твое участие! Я благодарна всей команде, которая принимала участие в создании этого кинофильма», — поделилась 44-летняя исполнительница в личном блоге, не забыв при этом отметить режиссера Дмитрия Литвиненко, продюсера Евгения Кузнецова и других членов съемочной группы.
Вначале Ани Лорак предстала перед телезрителями в шикарном белом платье с глубоким декольте. Прическа с пышными локонами и идеальный макияж – все это перед миллионами зрителей. Дома же та эффектная женщина снимает маску, оголяя свое истинное ощущение – она несчастна, испытывает абъюз, который стирает всяческий след от эффектной женщины.
Подписчики в сети интернет уже активно обсуждают новую работу, разделившись как на тех, кто положительно отозвались, но есть и недовольные, оставившие критику в адрес новой видеоработы.
«Невероятно, ощущается, что вы пережили эту историю на все 100%», «Это невероятно!», «До мурашек на коже, до слез», «С премьерой вас!», «Ани, вы с Марком просто бесподобная кинопара».
«А мое мнение – песня и клип без индивидуальности. Картинка красивая, но нет глубины!»
Фото публикации: соц. сети певицы Ани Лорак.
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