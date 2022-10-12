Банкротство физических лиц: что это такое?

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Судебное банкротство

Освобождение гражданина от долговых обязательств происходит в результате успешного завершения процедуры банкротства. Решение о том, что человек объявлен банкротом принимает суд. Между началом оформления документов по банкротству и решением суда иногда проходят больше года. Это время нужно, чтобы завершить все необходимые подготовительные работы. Процедура банкротства довольно сложна для неспециалиста, требует привлечения третьих лиц, таких как арбитражные управляющие. Поэтому рекомендуется обратиться к специалисту, который проследит, чтобы интересы будущего банкрота были соблюдены. Для многих таким специалистом стал адвокат юридической компании Фаворит.

Как списать долги без суда

Когда появилась процедура банкротства, она предполагала только судебное разрешение дела. Недавно ситуация стала проще. Появилась технология списывания долгов без суда в результате проведения внесудебного признания. Эта процедура проходит гораздо быстрее, удобнее и щадяще финансово. Она бесплатна для будущего банкрота, позволяет за полгода избавиться от неподъемных долгов. Обычная процедура банкротства, которой будет заниматься суд, длится полгода и обходится во внушительную сумму.

Внесудебное банкротство позволяет избавиться от задолженностей по жкх, кредитов, займов. Им можно воспользоваться при соблюдении следующих условий:

· Сумма долга без пени и штрафов не более полумиллиона рублей.

· Хотя бы один из заимодавцев уже безуспешно пытался взыскивать долг, но ССП не нашла ценностей, которые можно изъять и описать.

· При подаче документов на банкротство ни один из кредиторов не начал новое исполнительное производство.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдается, провести банкротство можно будет только через суд. При любом виде банкротства неоценима помощь опытного адвоката. Специалисты юридической компании Фаворит возьмут на себя оформление документов, общение с заимодавцами и должностными лицами. Это значительно облегчит и ускорит проведение процедуры банкротства.