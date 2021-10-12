Подписаны огромные инвестиции в развитие инфраструктуры Африки





Инвестиции в 1,7 миллиарда долларов (1,2 миллиарда фунтов стерлингов) первоначально направят на расширение трех портов: египетского Айн-Сохна, сенегальского Дакара и Берберы в сепаратистском регионе Сомали Сомалиленд. Все порты обслуживаются DP World.





Партнеры надеются, что инвестиции, которые они планируют расширить на другие регионы Африки, помогут ускорить входящую и исходящую торговлю на континенте.





По данным CDC, расширение трех портов поддержит пять миллионов рабочих мест и добавит 51 миллиард долларов к общему объему торговли к 2035 году.





Ожидается, что он принесет пользу 35 миллионам человек, в том числе из соседних стран.



