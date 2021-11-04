Covid: зафиксированы новые случаи заболевания в Германии, ВОЗ предупреждает о смертях в Европе





Шестнадцать миллионов немцев не вакцинированы. Однако в больницах реанимации заболеваемость по-прежнему ниже, чем весной.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что к февралю в Европе могут погибнуть еще полмиллиона человек.

Глава Европы Ханс Клюге обвинил в недостаточном распространении вакцин.

Он сказал, что ослабление мер общественного здравоохранения также стало причиной роста случаев Covid в европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны, включая некоторые части Центральной Азии. На данный момент ВОЗ зарегистрировала 1,4 миллиона смертей по всему региону.

Технический руководитель ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхов заявила, что за последние четыре недели число случаев заболевания в Европе выросло более чем на 55%, несмотря на «достаточное количество вакцин и инструментов», а его коллега Майк Райан сказал, что опыт Европы был «предупреждением». выстрелил для мира ".

Хотя число Covid в Германии ниже последнего ежедневного числа случаев заболевания в Великобритании, составляющего более 37000, официальные лица здравоохранения обеспокоены тем, что четвертая волна инфекции может привести к большому количеству смертей и оказать давление на систему здравоохранения.



