Принц Гарри и принц Уильям продолжают «молчанку» в отношениях
20.04.2023 18:20 / В мире / Прочли: 1027 человек
Несмотря на то, что принц Гарри собирается посетить коронацию отца, Карла III 6 мая, его появление вряд ли повлияет на разрядку в отношениях между ним и братом, принцем Уильямом.
Хотя Букингемский дворец объявил, что герцог Сассекский посетит церемонию коронации своего отца 6 мая, напряженность между ним и остальными членами королевской семьи сохраняется. Такой вывод напрашивается после неожиданного визита принца Гарри в Лондон в прошлом месяце, при этом он не встречался ни с отцом, ни с братом.
Между принцем Гарри и принцем Уильямом не произошло ни одной коммуникации в преддверии коронации отца, и участие Гарри в историческом событии мало повлияет на ослабление натянутости.
Инсайдеры уверяют, что в период коронации и других запланированных мероприятий члены королевской семьи вряд ли будут устраивать большой разговор и выяснять отношения.
В своих мемуарах «Запасной» принц Гарри признался, что отношения резко испортились с братом, когда принц Уильям негативно высказался в адрес жены, Меган Маркл. Он назвал ее «трудной», «грубой» и «резкой», на что принц Гарри ответил, что тот пользуется фразами журналистов в прессе. Конфронтация закончилась потасовкой с применением физической силы.
Принц Гарри в интервью Тому Брэдби сказал о своей надежде на разговор до коронации и обсудить накопившиеся проблемы с семьей.
Герцог Сассекский получил приглашение на коронацию на электронную почту, хотя рассчитывал на личную беседу с отцом.
Королевский биограф Салли Беделл Смит сообщает, что несмотря на обидные вещи, сказанные сыном, отец будет рад видеть его там в момент коронации.
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