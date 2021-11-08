09.11.2021 году Стоимость токена DAR выросла на 72 900% после листинга на Binance

В начале октября токен Beta Finance подорожал на 6500% после листинга на Binance. Стоимость криптовалюты после листинга достигла $4. Также в октябре на бирже начал торговаться токен NFT-маркетплейса SuperRare, подорожавший на 250% после листинга на торговой платформе.В настоящее время альткоин торгуется в парах с биткоином, Binance Coin, USDT и BUSD.

Mines of Dalarnia – это игровой проект, созданный на блокчейне Binance Smart Chain. Первоначальное размещение токенов DAR происходило на площадке Binance Launchpool. Смысл игры состоит в добыче полезных ископаемых и улучшении персонажа.

Цена токена Mines of Dalarnia (DAR) в моменте достигала $16,79 роста на (72 900%) после листинга на крупнейшей по объемам торгов криптовалютной бирже Binance.

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