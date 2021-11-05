Изменение климата: правительство Ирландии разработало gлан действий по борьбе с изменением климата





Программа будет стоить 125 миллиардов евро (107 миллиардов фунтов стерлингов) и будет включать в себя инвестиции государственного и частного секторов.

Taoiseach (премьер-министр Ирландии) Мишель Мартин назвал это «важным моментом».

В плане объемом более 200 страниц указан диапазон сокращений выбросов для нескольких секторов, а не указаны точные цифры. Они будут опубликованы в следующем году после того, как Oireachtas (парламент Ирландии) примет углеродный бюджет.

Мартин сказал: «Мы, конечно, будем обсуждать различные элементы нашего плана, но в отношении требования к немедленным действиям не ведется никаких дебатов. Неспособность действовать сейчас - недопустимый вариант».



