Графство Килдэр: пропавших без вести женщин продолжаются





Гарда пока не предоставила никаких подробностей о том, что именно они ищут. Однако они заявили, что лесной массив «представляет интерес» для расследования «исчезновения женщин в районе Ленстера», не называя имена каких-либо лиц.

Ирландский телеканал RTÉ сообщил, что обыск связан с Дейрдре Джейкоб, убитой в 1998 году.

В последний раз 18-летнюю студентку видели идущей к своему дому в Роузберри, Ньюбридж, графство Килдэр, 28 июля того же года.

В 2018 году расследование ее исчезновения было рассмотрено как убийство.



