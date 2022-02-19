Аглаю Тарасову публично решила уколоть словцом Елена Блиновская
19.02.2022 19:57 / Кино / Прочли: 616 человек
Несмотря на большую популярность блогера и автора «Марафона желания» Елены Блиновской, многие считают сферу деятельности женщины весьма сомнительной. В число людей, распространяющих в социальной сети «продажу воздуха», отнесла Блиновскую и журналистка Ксения Собчак. К ней присоединилась и Аглая Тарасова.
27-летняя обладательница премии «Золотой орел» заявила, что теперь сожалеет о том, что приняла участие в съемках фильма о интернет-марафонщице, но оправдалась тем, что ранее не знала о том, кто это вообще такая, кому именно посвящается киноистория.
Актриса Аглая Тарасова не верит в силу созданных автором марафонов по прокачке всех сфер деятельности человека. Иными словами, Аглая Викторовна уверенна, та попросту дурит доверчивый народ:
«Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Подруга Даша Чаруша мне позвонила и предложила прийти на пробы для экранизации уже написанного сценария. Я прошла пробы, и мы сняли фильм. Про Елену мне ничего не говорили».
Перед выходом фильма Елена Блиновская написала в социальной сети:
«Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм»
«У меня началась истерика, позвонила Даше и спросила, почему меня не предупредили. Она говорила, что Елена была в числе среди продюсеров, дала какое-то количество денег и сняла в эпизоде. Я же сняла с какой-то женщиной и ее детьми. Поняла все только по истечении времени. Не могу ничего поменять, но если бы тогда знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то никогда не сделала бы этого!», - пожаловалась 27-летняя актриса на передаче «Кино в деталях», транслирующее на телеканале СТС.
Блиновская очень обиделась и решила ответить, максимально уколов в ответ такому негодованию:
«Это Аглая не знала, кто такая Блиновская? Аглаша – тонкая душевная организация и немножко актриса. Все хорошо, все мы люди», - язвительно отреагировала 40-летняя Блиновская.
Напомним, что после скандального интервью с Ксенией Собчак Елена Блиновская отбивается от постоянной критики в свой адрес относительно своей сомнительной продукции. Несмотря на это Елена продолжает заниматься развитием своих курсов.
«Согласно слов Ксении Собчак, такой реакции на интервью, комментарии и дискуссии я не слышала еще никогда. А нужно всего-то – не бояться просто «плюнуть в рожу». Это интервью чуть позже будет гениальным кейсом для всей страны. Рада, что у этой истории столько свидетелей. Кайфанула от этого эксперимента, хотя в некоторых моментах мне непросто до сих пор», - отреагировала после съемок скандального интервью Ксении Собчак Блиновская.
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