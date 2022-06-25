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Жанна Эппле стала жертвой опытной аферистки

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Жанна Эппле стала жертвой опытной аферистки

25.06.2022 19:06 / Происшествия / Прочли: 1007 человек

Актриса Жанна Эппле стала жертвой мошенницы, которая выманила круглую сумму денежных средств, представившись племянницей.

   57-летняя актриса призналась, что популярные личности часто сталкиваются с ситуацией, когда у них просят о финансовой помощи. В связи с данной ситуацией актриса старается не общаться и не контактировать с незнакомыми людьми. Однако, в период разгара пандемии коронавируса COVID-19 с Жанной познакомилась некая девушка по имени Виктория. Девушка заверила, что она является дочерью ее троюродного брата.

   Виктория владела информацией о Жанне Эппле: подробности личной жизни, а также о доме, в котором когда-то она проживала. Таким образом, артистка доверилась и даже не предполагала про обман.
«В ее послании было очень много деталей, очень точных. Которые доказали мне какое-то родство. Она знала больше меня об истории семьи. Конечно, она меня тогда подкупила», — рассказала актриса.

   Дальше больше, актриса пригласила Викторию к себе в Москву и попробовать свои силы при поступлении в театральный институт. Девушка сразу смогла создать плотную эмоциональную связь с Жанной. Дело даже дошло до подарков одежды. Эппле призналась, что у нее сыновья и на подсознательном уровне она всегда хотела иметь дочь, она очень теплый человек, которая моментально втерлась в доверие.

   Затем Виктория попросила занять небольшую сумму денег на квартиру, и Жанна с радостью оказала помощь. Правда, спустя некоторое время она вернула деньги.
Звезда сериала «Бальзаковский возраст или все мужики сво» призналась, что девушка позже попросила более крупную сумму на открытие собственного бизнеса. Виктория даже пригласила к себе в квартиру и показала паспорт, но любопытство Жанны одержало верх, и она заглянула в него. Отчество девушки не совпадало с именем ее троюродного брата – она оказалась Владимировной, хотя брата на самом деле зовут Андрей.

   В эфире шоу «На самом деле» удалось разобраться в ситуации. На передачу пришел брат Жанны Андрей Стрекалов со своей настоящей дочерью, а Виктория раньше работала уборщицей в кафе Андрея. Девушка проработала у него несколько месяцев, пришла просто с улицы и просилась устроиться хоть на какую-нибудь должность.

   Девушка долгое время отпиралась от правды и вообще уверяла, что не знает, кто такой Андрей Стрекалов. Но, в студию пригласили родную мать Виктории, которая призналась, что на такой поступок ее подтолкнуло очень сложное материальное положение.

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