Певицу-шансонье в 2022 года Анну Жукову нашли мертвой в своей квартире
03.03.2022 18:28 / Происшествия / Прочли: 1910 человек
Анна Жукова жила одна в своей отдельной от родственников квартире. 28 февраля сын решил навестить свою маму, но обнаружил тело родительницы без сознания. По приезду бригады скорой медицинской помощи врачам оставалось лишь констатировать факт смерти человека.
Помимо врачей на место происшествия выехала полиция, которая должна была установить, не является ли наступление смерти результатом умышленных преступных действий посторонних лиц. Оказалось, что певица скончалась из-за проблем с сердцем. Согласно информации от сына, мать вела уединенный образ жизни, жила одна и практически ни с кем не общалась.
Согласно источнику из медицинского пункта здравоохранения 60-летняя Анна Жукова скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности еще за два дня до обнаружения тела погибшей. При первичном осмотре работниками полиции следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Тело Анны направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.
Правоохранительными органами также уже установлено, что из квартиры Жуковой ничего из вещей не пропало, все вещи лежали на своих местах.
Певица Анна Жукова за свою карьеру записала два сольных альбома, ее песни периодически попадали в чарты, а также звучали на радио. Также Анна Леонидовна вела рубрику «Природа» в одном из изданий.
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