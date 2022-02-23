Отар Кушанашвили рассказал про обман популярной группы в 90-х годах

Недавно Отар Кушанашвили решил вспомнить о некоторых нелепых моментах в период работы с группой «Руки вверх».

«Хорошая группа «Руки Вверх!» Два ублюдка, честно. Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы покупали билеты, олухи. Солисты били по картонке и делали какие-то движения. Картонка подпрыгивала во время выступления, а однажды упала. Позор…», - признался Отар Кушанашвили в интервью для YouTube-шоу «Братский стол».

Потехин довольно спокойно отреагировал на критику, отметив, что нисколько не удивлен высказываниям Кушанашвили.





«Отар такой человек. Когда мы встречались он всегда нам говорил, что мы подонки. Он постоянно был в угаре. Это 1998 год. Постоянные концерты шли, один за другим, мы тогда зажигали все. Отдыхали мы тогда действительно хорошо. У него остались о тех временах такие впечатления. Отар прыгнул в толпу, а все разошлись. Он тогда нешуточно ударился об асфальт. Его откачивали, задержали выступление концерта. В действительности, Отар ничего удивительного о нас не сказал. Он сказочник, человек настроения, ему бы книжки писать. Его порой так заносит. Если бы он о нас хорошее сказал, никто бы и не вспомнил об этом разговоре, о нас», - отреагировал 49-летний музыкант.

Напомним о том, что группа «Руки Вверх!» в 90-е годы очень быстро обрела ошеломительную популярность. А в 2006 году коллектив распался из-за ухода Алексея Потехина. На данный момент Сергей Жуков до сих пор пишет песни и выступает с сценическим названием былой группы уже в своем сольном творчестве.

Ранее Сергей Жуков признавался в том, что многие фанаты до сих пор просят объединится с Алексеем в группу и выступать, на что он со смехом отвечает: «Зачем, что было то было. Сложилось все, как сложилось! Идем по жизни дальше!»