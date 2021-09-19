В Британии испытали военный катер, который может плавать, как субмарина





Компания SubSea Craft спустила на воду катер VICTA 9 сентября. Он предназначен для быстрой и скрытой доставки 8 боевых пловцов в зону высадки. Это обеспечивается как быстрым надводным ходом со скоростью 55,6 км / ч и максимальным расстоянием в 463 км, так и подводным - 14,8 км / ч, максимальное расстояние - 46,3 км. Отмечается, что погружаться катер способен за 2 минуты. Катер призван заменить минисубмарины, а вместе с ними и все другие средства передвижения, которые традиционно используются для перевозки личного состава таких подразделений.

Корпус VICTA сделают из углеродных композитных материалов, его передвижения над водой будет обеспечивать ДВС мощностью 725 л / с, а под водой - 2 электромотора по 20 кВт. Контролировать глубину погружения будут с помощью 4 горизонтальных гребных винтов.

Катер пройдет серию испытаний с октября по январь на суше, в течение января-февраля пройдут испытания на воде, а с февраля по март - подводные.



