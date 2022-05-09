Обновление 2022 года Кристина Корягина постепенно преодолевает анорексию?
09.05.2022 16:41 / Происшествия / Прочли: 3324 человек
Уже почти 4 года прошло с тех пор, как общественность в одном из ток-шоу узнала о девушке, которая была полна желанием скорее скинуть свои якобы лишние килограммы. Однако, её страсть к похудению чуть не привела её к смерти. Кристина Корягина в одно время весила всего 17 килограмм, врачи не давали никаких шансов и не могли точно сказать, что её поставят на ноги!
Стало известно, что девушка потихоньку восстанавливается – 30-летней Кристине помогают сеансы психотерапевта, после чего она начала питаться. Вес Кристины Корягиной ещё достаточно мал, однако врачи надеются на скорейшее выздоровление пациентки.
«Прохожу реабилитацию, без нее никак. Мне поставили бессрочную инвалидность с 2019 года. Сейчас первая группа. С позвоночником проблемы, работа органов не восстановлена из-за того, что питание было никакое. Вес увеличился намного», — рассказала девушка в разговоре с журналистами.
Кристина Корягина уже начала чувствовать себя намного лучше, а также уже начала работать, но дистанционно. Мария Кохно, экс-участница проекта «Дом-2», также поздравила девушку с новым этапом в её жизни, ведь она смогла побороть тяжелую болезнь. Сама Мария также в своё время боролась за жизнь с анорексией.
«Наша дорогая Кристина! Она дала первое интервью после трех лет молчания. Это наша с вами общая победа, ведь она жива. Я встречала ее в аэропорту с весом в 19 килограммов, никто не верил, что она вообще долетит и сможет поправиться!» — поделилась мыслями Мария Кохно в своём блоге.
Общественность также отреагировала на данную новость – они поздравляли Кристину Корягину, а также подарили ей позитивные слова в комментариях и пожелали ей скорейшего полного выздоровления!
«Кристина, ты большая молодец! Тебе надо жить!»; «Какие хорошие новости! Так переживали за Кристиночку!»; «Главное быть здоровым, и неважно, какое у тебя телосложение!» — прокомментировала публика.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Влад Кадони прокомментировал смерть ясновидящей Елены Ясевич
03.06.2022 19:36 / Происшествия31 мая скончалась медиум, победительница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. В последний пут...
Комедийная актриса Надежда Сысоева рассталась с парнем
02.06.2022 21:21 / Шоу-бизнесВ последнее время звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева часто жаловалась на трудности в рабочем процессе и...
На Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить 250 миллионов рублей
01.06.2022 18:22 / ИнтернетНедавно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс, по результатам которого человек яко...
Самый успешный бизнесмен России борется со страшным диагнозом
01.06.2022 17:44 / ПроисшествияПредприниматель Сергей Галицкий – один из самых успешных бизнесменов России. В свое время он основал довольно ...
Виктория Романец вкусила все прелести разгульной жизни после развода
31.05.2022 17:54 / ОбществоМногочисленные поклонники Виктории Романец и Антона Гусева пристально следят за жизнью после развода пары. Быв...
В 2022 30 мая 20-летняя балерина Алеся Лазарева найдена мертвой в собственной ванной
30.05.2022 17:19 / ПроисшествияСкоропостижная смерть наступила для юной и талантливой балерины Алеси Лазаревой. Утром 29-го мая девушка упала...
Любовь Успенская поскандалила с соседями из-за собаки
30.05.2022 16:54 / ПроисшествияПевица Любовь Успенская устроила разбирательства со своими соседями по загородному дому. Артистка и ранее слав...
Маргарита Суханкина решилась на операцию по ушиванию желудка
28.05.2022 18:01 / Шоу-бизнесБывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина длительный период страдала от комплексов по поводу своей фи...
На финалистку конкурса красоты завели уголовное дело за аварию, в которой пострадал ребенок
27.05.2022 17:40 / ПроисшествияФиналистка конкурса красоты «Мисс Россия 2015» стала виновницей ДТП. 23 мая девушка находилась за рулем кроссо...
Сыну Маргариты Грачевой на отдыхе в Турции понадобилась экстренная помощь хирурга
27.05.2022 17:10 / ПроисшествияНесколько дней назад Маргарита Грачева отправилась на отдых в Турцию вместе с мужем и тремя детьми. Отпуск омр...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар