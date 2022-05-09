Обновление 2022 года Кристина Корягина постепенно преодолевает анорексию?

Стало известно, что девушка потихоньку восстанавливается – 30-летней Кристине помогают сеансы психотерапевта, после чего она начала питаться. Вес Кристины Корягиной ещё достаточно мал, однако врачи надеются на скорейшее выздоровление пациентки.

«Прохожу реабилитацию, без нее никак. Мне поставили бессрочную инвалидность с 2019 года. Сейчас первая группа. С позвоночником проблемы, работа органов не восстановлена из-за того, что питание было никакое. Вес увеличился намного», — рассказала девушка в разговоре с журналистами.





Кристина Корягина уже начала чувствовать себя намного лучше, а также уже начала работать, но дистанционно. Мария Кохно, экс-участница проекта «Дом-2», также поздравила девушку с новым этапом в её жизни, ведь она смогла побороть тяжелую болезнь. Сама Мария также в своё время боролась за жизнь с анорексией.





«Наша дорогая Кристина! Она дала первое интервью после трех лет молчания. Это наша с вами общая победа, ведь она жива. Я встречала ее в аэропорту с весом в 19 килограммов, никто не верил, что она вообще долетит и сможет поправиться!» — поделилась мыслями Мария Кохно в своём блоге.





Общественность также отреагировала на данную новость – они поздравляли Кристину Корягину, а также подарили ей позитивные слова в комментариях и пожелали ей скорейшего полного выздоровления!

«Кристина, ты большая молодец! Тебе надо жить!»; «Какие хорошие новости! Так переживали за Кристиночку!»; «Главное быть здоровым, и неважно, какое у тебя телосложение!» — прокомментировала публика.