Эшли Грэм стала мамой двойни

О том, что Эшли родила двойню, модель сразу же поспешила рассказать своим подписчикам в социальной сети Instagram.

О долгожданном событии Эшли написала таким образом:

«Джастин и я очень рады поделиться радостной новостью о том, что наши мальчики появились на свет. Они рождены рано утром дома счастливыми и здоровыми».

Модель также добавила о счастливом событии:

«Я взяла немного времени, чтобы восстановиться и побыть со своим мужем и теперь уже тремя мальчиками».

Но своим преданным фанатам девушка пообещала немного позже рассказать более подробно о малышах:

«Но, я действительно не могу дождаться, чтобы с вами всем».

34-летняя модель сообщила фанатам о своей второй беременности еще летом прошлого года, но о том, что супружеская пара Джастин Эрвин и Эшли Грэм ждут двойню –, не сообщалось.

Всю свою беременность Эшли радовала подписчиков откровенными фото своей беременности, не стесняясь всех изъянов и своих форм. Хотя, и до своей второй беременности Эшли Грэм не отличалась робостью и стеснительностью в своих образах на фотосессиях.

«С самого рождения у меня такие выдающиеся формы, такое у меня тело! И как только я приняла свое тело таким, какое оно есть, перестала себя истязать диетами и изнурительными спортивными тренировками, все стало на свои места – контракты и выгодные рекламные предложения тут же посыпались в мой адрес. Однажды я проснулась и сказала себе: «Прими себя такой, какая ты есть и будь счастлива!» Вслед за моим собственным принятием меня приняли и окружающие. Я очень рада, что ситуация в модной индустрии меняется!», - рассказала о принятии своего тела и пышных форм Эшли Грэм.