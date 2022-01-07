Эшли Грэм стала мамой двойни
07.01.2022 20:55 / В мире / Прочли: 775 человек
Американская модель «plus-size» Эшли Грэм, наиболее известная как модель журнала Lane Bryant, стала теперь многодетной мамой.
О том, что Эшли родила двойню, модель сразу же поспешила рассказать своим подписчикам в социальной сети Instagram.
О долгожданном событии Эшли написала таким образом:
«Джастин и я очень рады поделиться радостной новостью о том, что наши мальчики появились на свет. Они рождены рано утром дома счастливыми и здоровыми».
Модель также добавила о счастливом событии:
«Я взяла немного времени, чтобы восстановиться и побыть со своим мужем и теперь уже тремя мальчиками».
Но своим преданным фанатам девушка пообещала немного позже рассказать более подробно о малышах:
«Но, я действительно не могу дождаться, чтобы с вами всем».
34-летняя модель сообщила фанатам о своей второй беременности еще летом прошлого года, но о том, что супружеская пара Джастин Эрвин и Эшли Грэм ждут двойню –, не сообщалось.
Всю свою беременность Эшли радовала подписчиков откровенными фото своей беременности, не стесняясь всех изъянов и своих форм. Хотя, и до своей второй беременности Эшли Грэм не отличалась робостью и стеснительностью в своих образах на фотосессиях.
«С самого рождения у меня такие выдающиеся формы, такое у меня тело! И как только я приняла свое тело таким, какое оно есть, перестала себя истязать диетами и изнурительными спортивными тренировками, все стало на свои места – контракты и выгодные рекламные предложения тут же посыпались в мой адрес. Однажды я проснулась и сказала себе: «Прими себя такой, какая ты есть и будь счастлива!» Вслед за моим собственным принятием меня приняли и окружающие. Я очень рада, что ситуация в модной индустрии меняется!», - рассказала о принятии своего тела и пышных форм Эшли Грэм.
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