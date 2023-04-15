Состояние здоровья актера Джейми Фокса после экстренной госпитализации
15.04.2023 20:54 / В мире / Прочли: 1648 человек
Дочь оскароносного актера Джейми Фокса сделала заявление о том, что отец уже идет на поправку после резкого осложнения состояния его здоровья.
Состояние здоровья 55-летнего актера, звезды фильма «Дневная смена» улучшается, об этом сообщает издание PEOPLE со ссылкой на информацию источника, близкого к звезде.
Его дочь, Коринн Фокс, впервые сообщила фанатам о состоянии его здоровья в среду, после информации во вторник о том, что у него «медицинское осложнение».
Она не поделилась подробностями о состоянии Фокса или о том, что вызвало у него чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
«Мы хотели сообщить, что у моего отца, Джейми Фокса, вчера было медицинское осложнение», — поделилась 29-летняя Корин в заявлении, написанном от имени семьи Фокс.
«К счастью, благодаря быстрым действиям и большой заботе, он уже на пути к выздоровлению. Мы знаем, насколько он любим своими поклонниками, и ценим ваши молитвы», — говорится в заявлении. «Семья просит уединения в это время».
Недавно его видели на съемках его крайнего фильма «Снова в деле» от Netflix.
Съемочная площадка «Снова в деле» была закрыта в среду из-за проблем со здоровьем главного актера. Съемки возобновились в четверг с участием Фокса на съемочной площадке.
Директор по кастингу фильма «Снова в деле», съемки которого проходили в Атланте вместе с Кэмерон Диас и Гленн Клоуз в начале этой недели, сообщил, что сцена, которую должны были снимать в это воскресенье, была отменена из-за «изменения в производстве».
В фильме «Рэй», за который Фокс получил премию «Оскар», он сыграл легендарного покойного певца Рэя Чарльза, а 46-летняя Керри Вашингтон сыграла вторую жену Чарльза, Деллу Беатрис Ховард Робинсон.
Фото публикации: соц. сети актера Джейми Фокса.
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