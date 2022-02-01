Станислав Эрдлей выгнал из дому свою беременную подругу

После смерти отца актер Станислав Эрдлей решил переехать к своей матери и сестре, чтобы поддержать их в такой непростой период жизни. Вместе с артистом переехала жить и его беременная подруга Ксения. Но родственникам она не приглянула с первого знакомства.





«Они сразу стали изводить Ксению. Говорить, что она Станиславу не ровня, что не ровня ему. Мол, девушка лимитчица и все, что ей нужно – это продвинуться в мире шоу-бизнеса. Подливали в молоко специальную смесь, чтобы случился выкидыш».





Мать Ксении требует, чтобы молодой человек ответил за все унижения. К тому же, она требует, чтобы он купил квартиру в столице и позаботился о своем ребенке.

В студии шоу «На самом деле» Эрдлей заявил, что вообще сомневается в своем отцовстве. По поводу остывших чувств к невесте, он объяснил это тем, что Ксения неуважительно относилась к его родственникам. Именно это и послужила расколу в их союзе.





«Мне мама рассказала, что она была постоянно на телефоне. Помощи от нее не дождешься, даже элементарно посуду не помоет. Может даже на сутки куда-то запропаститься!», - сетовал Станислав.





Ксения по этому поводу имеет совершенно другую точку зрения:

«Чувствую себя наивной дурой…Поначалу ведь было все хорошо, мы так радовались беременности, будущему малышу! Я влюбилась в совершенно другого человека! Я понимаю, что родственники очень важны, но ведь они гнобили меня с самого первого дня совместной жизни. Когда Стас уезжал на гастроли, они забирали у меня телефон и закрывали в комнате. Говорили, что я нагуляла ребенка», - рассказала свою точку зрения Ксения Зырянова.





В непростой ситуации помогли разобраться эксперты шоу, на полиграфе с помощью нескольких наводящих вопросов удалось узнать, что девушка солгала относительно беременности. Данный факт подтвердил тест на беременность, который она сделала за кулисами передачи.