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Станислав Эрдлей выгнал из дому свою беременную подругу

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Станислав Эрдлей выгнал из дому свою беременную подругу

01.02.2022 20:47 / Происшествия / Прочли: 545 человек

Актер, звезда сериала «След» Станислав Эрдлей познакомился со своей возлюбленной Ксенией Зыряновой на съемочной площадке. Достаточно стремительно начали развиваться отношения пары и вскоре девушка объявила о своей беременности от молодого человека. Поначалу все было хорошо, молодые люди решили пожениться, но до брака так дело и не дошло. Вскоре Станислав выгнал свою беременную подругу из дому.

После смерти отца актер Станислав Эрдлей решил переехать к своей матери и сестре, чтобы поддержать их в такой непростой период жизни. Вместе с артистом переехала жить и его беременная подруга Ксения. Но родственникам она не приглянула с первого знакомства.

«Они сразу стали изводить Ксению. Говорить, что она Станиславу не ровня, что не ровня ему. Мол, девушка лимитчица и все, что ей нужно – это продвинуться в мире шоу-бизнеса. Подливали в молоко специальную смесь, чтобы случился выкидыш».

Мать Ксении требует, чтобы молодой человек ответил за все унижения. К тому же, она требует, чтобы он купил квартиру в столице и позаботился о своем ребенке.
В студии шоу «На самом деле» Эрдлей заявил, что вообще сомневается в своем отцовстве. По поводу остывших чувств к невесте, он объяснил это тем, что Ксения неуважительно относилась к его родственникам. Именно это и послужила расколу в их союзе.

«Мне мама рассказала, что она была постоянно на телефоне. Помощи от нее не дождешься, даже элементарно посуду не помоет. Может даже на сутки куда-то запропаститься!», - сетовал Станислав.

Ксения по этому поводу имеет совершенно другую точку зрения:
«Чувствую себя наивной дурой…Поначалу ведь было все хорошо, мы так радовались беременности, будущему малышу! Я влюбилась в совершенно другого человека! Я понимаю, что родственники очень важны, но ведь они гнобили меня с самого первого дня совместной жизни. Когда Стас уезжал на гастроли, они забирали у меня телефон и закрывали в комнате. Говорили, что я нагуляла ребенка», - рассказала свою точку зрения Ксения Зырянова.

В непростой ситуации помогли разобраться эксперты шоу, на полиграфе с помощью нескольких наводящих вопросов удалось узнать, что девушка солгала относительно беременности. Данный факт подтвердил тест на беременность, который она сделала за кулисами передачи.

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