Певица Margo перестала скрывать факт своей беременности

На своей странице в Instagram сегодня девушка призналась своим поклонникам в том, что она ждет первенца. Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» призналась в скором пополнении, но о том, кто является отцом ребенка, либо иные подробности об этом не сообщала! Ясно лишь одно: романа с Дмитрием Тарасовым у Марго Овсянниковой не было, пара лишь сотрудничала вместе над созданием видеоработы певицы. В новом клипе Дмитрий сыграл главную роль, такому предложению он был весьма рад, но отметил, что жена не была против.

Подписчики в Сети интернет поспешили поздравить с замечательным событием Марго, пожелали крепкого здоровья маме и малышу, легких и быстрых родов без последствий.

На днях певица Margo стала участницей скандала между Дмитрием Тарасовым и его бывшей женой Ольгой Бузовой. Телеведущая со сцены заявила о том, что он должен кусать локти, глядя на успешную женщину.

Сам Дмитрий Тарасов старается не комментировать реплики своей бывшей жены, каждый раз акцентируя на том, что он очень счастлив в нынешних отношениях с Анастасией Костенко. 27-летняя модель несколько месяцев назад родила супругу уже третьего ребенка, сына Алексея. Молодые родители также воспитывают двоих девочек-погодок. У Тарасова также есть дочь от первого брака с Оксаной Тарасовой.

«А мой ответ будет очень прост. Я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я. Люблю своих жену и детей. Спасибо тебе за все, моя любимая! Всех с наступающим Новым годом!», - высказался 34-летний Дмитрий.