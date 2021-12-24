Певица Margo перестала скрывать факт своей беременности
24.12.2021 17:54 / Шоу-бизнес / Прочли: 442 человек
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова сейчас активно занимается продвижением своего нового творческого проекта. Марго начала карьеру певицы и вместе с экс-футболистом Дмитрием Тарасовым записала новый видео клип на свою песню. Певица и бывший спортсмен вместе появились на мероприятии Fashion TV для показа премьеры новой песни. Зрители, присутствовавшие в зале, заметили округлившийся животик девушки.
На своей странице в Instagram сегодня девушка призналась своим поклонникам в том, что она ждет первенца. Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» призналась в скором пополнении, но о том, кто является отцом ребенка, либо иные подробности об этом не сообщала! Ясно лишь одно: романа с Дмитрием Тарасовым у Марго Овсянниковой не было, пара лишь сотрудничала вместе над созданием видеоработы певицы. В новом клипе Дмитрий сыграл главную роль, такому предложению он был весьма рад, но отметил, что жена не была против.
Подписчики в Сети интернет поспешили поздравить с замечательным событием Марго, пожелали крепкого здоровья маме и малышу, легких и быстрых родов без последствий.
На днях певица Margo стала участницей скандала между Дмитрием Тарасовым и его бывшей женой Ольгой Бузовой. Телеведущая со сцены заявила о том, что он должен кусать локти, глядя на успешную женщину.
Сам Дмитрий Тарасов старается не комментировать реплики своей бывшей жены, каждый раз акцентируя на том, что он очень счастлив в нынешних отношениях с Анастасией Костенко. 27-летняя модель несколько месяцев назад родила супругу уже третьего ребенка, сына Алексея. Молодые родители также воспитывают двоих девочек-погодок. У Тарасова также есть дочь от первого брака с Оксаной Тарасовой.
«А мой ответ будет очень прост. Я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я. Люблю своих жену и детей. Спасибо тебе за все, моя любимая! Всех с наступающим Новым годом!», - высказался 34-летний Дмитрий.
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