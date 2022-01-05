4 января в Костроме жестоко убили 5-летнюю девочку

Преступниками оказались двое ранее судимых: Вадим Беляков и Денис Герасимов. Один другому в шутку предложил схватить девочку и надругаться над ней. Среди бело дня один из них схватил и начал быстро нести к себе в комнату общежития, где они жили неподалеку. Девочка отбивалась и пыталась убежать, но на крики ребенка не откликнулся ни один прохожий! Хотя их было по дороге достаточно много…

В Сети интернет уже даже появилось видео, где девочку уносят двое извергов, а на крики не реагирует ни один человек.

Их задержали с поличным, убийцы не успели избавиться от тела жертвы. Местные жители требовали выдать им убийц для самосуда.

Согласно предварительным данным, Вадиму Белякову и Денису Герасимову грозит пожизненное тюремное заключение.

На резонансное убийство уже отреагировал депутат Вячеслав Володин, который заявил, что таких преступников нужно держать в самых суровых условиях – на рудниках или в северных точках Земли. Чтобы там такие уроды каждый день тяжелейшим трудом зарабатывали себе на хлеб, все время вспоминали о совершенном злодеянии и алели об этом.