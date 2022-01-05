4 января в Костроме жестоко убили 5-летнюю девочку
05.01.2022 20:40 / Происшествия / Прочли: 1490 человек
Вчера, 4 января 2022 года в Костроме произошла жуткая трагедия. Весь день город переживал за судьбу маленькой пятилетней девочки – Вероники Николаевой. Она бесследно исчезла у местного кинотеатра, в котором работала ее мама. Были задействованы поисково-спасательные группы, все надеялись на благоприятный исход событий, что малышку найдут живой и невредимой. К сожалению, на этот раз счастливым завершением поисков не суждено было закрыть резонансное событие – девочку зверски убили двое педофилов.
Преступниками оказались двое ранее судимых: Вадим Беляков и Денис Герасимов. Один другому в шутку предложил схватить девочку и надругаться над ней. Среди бело дня один из них схватил и начал быстро нести к себе в комнату общежития, где они жили неподалеку. Девочка отбивалась и пыталась убежать, но на крики ребенка не откликнулся ни один прохожий! Хотя их было по дороге достаточно много…
В Сети интернет уже даже появилось видео, где девочку уносят двое извергов, а на крики не реагирует ни один человек.
Их задержали с поличным, убийцы не успели избавиться от тела жертвы. Местные жители требовали выдать им убийц для самосуда.
Согласно предварительным данным, Вадиму Белякову и Денису Герасимову грозит пожизненное тюремное заключение.
На резонансное убийство уже отреагировал депутат Вячеслав Володин, который заявил, что таких преступников нужно держать в самых суровых условиях – на рудниках или в северных точках Земли. Чтобы там такие уроды каждый день тяжелейшим трудом зарабатывали себе на хлеб, все время вспоминали о совершенном злодеянии и алели об этом.
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